Un été festif à Pont-l’Évêque Place du Marché Pont-l’Évêque vendredi 17 juillet 2026.

Pont-l’Évêque

Un été festif à Pont-l’Évêque

Place du Marché Halle des Herbages Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-19 2026-08-14 2026-08-16

Apéritifs dînatoires et guinguettes.

Cet été, l’association Dream Art, la troupe Délire-Délice et les commerçants de la ville s’associent pour vous proposer deux concepts festifs incontournables à la Halle des Herbages de Pont-l’Évêque, placés sous le signe de la bonne humeur et du partage.

– Soirées Apéritif Dînatoire Années 80 (17 juillet et 14 août)

Plongez au cœur de la décennie culte !

De 18h à 23h, venez profiter d’une ambiance électrique avec restauration, bar sur place, piste de danse et animations dédiées aux plus grands tubes des années 80.

– Après-midis Guinguette (19 juillet et 16 août)

Retrouvez l’esprit authentique et convivial des guinguettes d’autrefois.

De 14h à 19h, une parenthèse festive ouverte à tous, idéale pour partager un moment en famille ou entre amis, toujours avec la participation active des commerçants de Pont-l’Évêque.

– Informations pratiques

Tarifs 15€ par adulte (1 boisson offerte) / Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. .

Place du Marché Halle des Herbages Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 6 59 55 69 66 dreamartevent14@gmail.com

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English : Un été festif à Pont-l’Évêque

Cocktail receptions and open-air cafés.

L’événement Un été festif à Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Terre d’Auge Tourisme