Un été ludique à Blandy Place des Tours Blandy
Un été ludique à Blandy Place des Tours Blandy samedi 4 juillet 2026.
Blandy
Un été ludique à Blandy
Place des Tours Château de Blandy Blandy Seine-et-Marne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
plus de 65 ans, groupe de min. 10 personnes sur réservation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-04 13:00:00
fin : 2026-08-30 18:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Profitez des vacances d’été pour venir découvrir ou re-découvrir le château de Blandy grâce à des visites et des activités.
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Place des Tours Château de Blandy Blandy 77115 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 60 59 17 80 chateaudeblandy@departement77.fr
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English :
Take advantage of the %E9t%E9 vacation to come discover or rediscover Blandy Castle through tours and activities.
L’événement Un été ludique à Blandy Blandy a été mis à jour le 2026-06-23 par Seine et Marne Attractivité
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