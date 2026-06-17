Un été sur les quais Lasnare Entre Ponts des Barris et Saint Georges Périgueux
Un été sur les quais Lasnare Entre Ponts des Barris et Saint Georges Périgueux samedi 22 août 2026.
Périgueux
Un été sur les quais Lasnare
Entre Ponts des Barris et Saint Georges Boulevard Georges Saumande Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
LASNARE est un producteur de musique qui puise son inspiration dans la richesse des sonorités primaires. Son univers prend racine dans la force des percussions et l’énergie brute de la batterie, son premier amour. Chaque frappe devient souffle, chaque rythme une matière vivante qu’il fusionne avec la puissance infinie et hypnotique de l’électronique. .
Entre Ponts des Barris et Saint Georges Boulevard Georges Saumande Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00
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English : Un été sur les quais Lasnare
L’événement Un été sur les quais Lasnare Périgueux a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Communal de Périgueux
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