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Un été sur les quais soirée de clôture Périgueux

Un été sur les quais soirée de clôture Périgueux

Un été sur les quais soirée de clôture Périgueux dimanche 23 août 2026.

Adresse : Boulevard Georges Saumande

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit

Périgueux

Un été sur les quais soirée de clôture

Boulevard Georges Saumande Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 20:30:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Soirée de clôture. Entre les ponts des Barris & Saint-Georges. Renseignements au 05 53 02 82 00   .

Boulevard Georges Saumande Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00 

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English : Un été sur les quais soirée de clôture

L’événement Un été sur les quais soirée de clôture Périgueux a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Communal de Périgueux

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