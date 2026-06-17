Un été sur les quais soirée de clôture Périgueux
Un été sur les quais soirée de clôture Périgueux dimanche 23 août 2026.
Périgueux
Un été sur les quais soirée de clôture
Boulevard Georges Saumande Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 20:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Soirée de clôture. Entre les ponts des Barris & Saint-Georges. Renseignements au 05 53 02 82 00 .
Boulevard Georges Saumande Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00
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English : Un été sur les quais soirée de clôture
L’événement Un été sur les quais soirée de clôture Périgueux a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Communal de Périgueux
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