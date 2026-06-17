Un été sur les quais soirée de clôture Périgueux dimanche 23 août 2026.

Périgueux

Un été sur les quais soirée de clôture

Boulevard Georges Saumande Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 20:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Soirée de clôture. Entre les ponts des Barris & Saint-Georges. Renseignements au 05 53 02 82 00 .

Boulevard Georges Saumande Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00

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English : Un été sur les quais soirée de clôture

L’événement Un été sur les quais soirée de clôture Périgueux a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Communal de Périgueux