Un évènement théâtral MACBETH, de Shakespeare, au Prieuré du Breuil-Bellay ! Cizay-la-Madeleine

Cizay-la-Madeleine

Un évènement théâtral MACBETH, de Shakespeare, au Prieuré du Breuil-Bellay !

1 allée du Breuil-Bellay Cizay-la-Madeleine Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26 16:30:00

Date(s) :

2026-04-26

MACBETH sera représenté sous la voûte de l’antique chapelle du prieuré du Breuil-Bellay. Le texte de SHAKESPEARE a été adapté par un metteur en scène reconnu pour être rendu plus abordable. Un grand moment de théâtre en perspective !

La vénérable chapelle du Prieuré du Breuil-Bellay (début du XIIIème siècle) sera dimanche prochain le théâtre (!) d’une représentation exceptionnelle de MACBETH, la célèbre pièce de Shakespeare. La compagnie chartraine COMME SI C’ÉTAIT VRAI , à la manœuvre pour l’occasion, en proposera une version revisitée par le talentueux metteur en scène parisien Patrice MARIE.

Ce démiurge reconnu a métamorphosé le drame de Shakespeare en un thriller haletant. Sans pour autant trahir l’auteur, il a su rendre l’écriture shakespearienne accessible au spectateur d’aujourd’hui. Dans le même esprit et histoire de souligner l’universalité de son propos, il a souhaité que la pièce soit jouée en costumes contemporains.

Sous le regard à la fois fasciné et horrifié du public, un drame va se jouer Macbeth, le héros, sera poussé au crime par Lady Macbeth, son épouse, et se trouvera pris dans un véritable engrenage de meurtres…

J’ai marché si loin dans le sang que j’aurai autant de peine à retourner qu’à avancer.

À l’issue du concert et pour ne pas déroger à une tradition gourmande désormais solidement installée, le public pourra partager ses ressentis et approcher les comédiens tout en savourant quelques bulles offertes par l’Association des Amis du Prieuré. Pour les accompagner, chacun, s’il le souhaite, pourra apporter une douceur de sa fabrication.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 26 avril 2026 de 15h à 16h30. .

1 allée du Breuil-Bellay Cizay-la-Madeleine 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 60 07 60 43 prieuredebreuilbellay@gmail.com

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English :

MACBETH will be performed under the vaulted ceiling of the ancient chapel of the Breuil-Bellay priory. SHAKESPEARE’s text has been adapted by a renowned director to make it more accessible. A great moment of theater in prospect!

L’événement Un évènement théâtral MACBETH, de Shakespeare, au Prieuré du Breuil-Bellay ! Cizay-la-Madeleine a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME