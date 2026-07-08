Un fil à la patte Festival Bidart en Rire Théâtre Beheria Bidart
samedi 21 novembre 2026 · Théâtre Beheria · Bidart
Informations pratiques
Bidart
Un fil à la patte Festival Bidart en Rire
Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Un fil à la patte
Le Grenier de Toulouse
(Tournefeuille)
A partir de 12 ans
Durée 1h40
Deux ouvreurs accueillent et placent les spectateurs. Enfin, le rideau s’ouvre sur… rien. En lieu et place d’un décor majestueux, le public découvre, médusé, deux pauvres malles abandonnées sur scène. Une lettre nous apprendra que les comédiens ont quitté le projet. Les deux ouvreurs vont alors tenter de sauver la situation en interprétant à eux seuls tous les personnages de cette folle comédie.
Ceux qui n´aiment pas Feydeau seront ravis. Les amateurs du pape du vaudeville ressortiront conquis. .
Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 68 59 culture@bidart.fr
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English : Un fil à la patte Festival Bidart en Rire
L’événement Un fil à la patte Festival Bidart en Rire Bidart a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Bidart
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