Un fil à la patte Festival Bidart en Rire Théâtre Beheria Bidart

Informations pratiques

Bidart

Un fil à la patte Festival Bidart en Rire

Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Un fil à la patte

Le Grenier de Toulouse

(Tournefeuille)

A partir de 12 ans

Durée 1h40

Deux ouvreurs accueillent et placent les spectateurs. Enfin, le rideau s’ouvre sur… rien. En lieu et place d’un décor majestueux, le public découvre, médusé, deux pauvres malles abandonnées sur scène. Une lettre nous apprendra que les comédiens ont quitté le projet. Les deux ouvreurs vont alors tenter de sauver la situation en interprétant à eux seuls tous les personnages de cette folle comédie.

Ceux qui n´aiment pas Feydeau seront ravis. Les amateurs du pape du vaudeville ressortiront conquis. .

Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 68 59 culture@bidart.fr

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English : Un fil à la patte Festival Bidart en Rire

L’événement Un fil à la patte Festival Bidart en Rire Bidart a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Bidart