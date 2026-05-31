De la mort qui tue, Les rdv du mercredi, Bidart
De la mort qui tue, Les rdv du mercredi, Bidart mercredi 19 août 2026.
De la mort qui tue Mercredi 19 août, 19h30 Les rdv du mercredi Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T19:30:00+02:00 – 2026-08-19T20:30:00+02:00
Fin : 2026-08-19T19:30:00+02:00 – 2026-08-19T20:30:00+02:00
L’équipe de la mort qui tue nous embarque dans une vibrante et vertigineuse épopée pour célébrer l’urgence du vivant. À bout de bras, les pieds dans le vide, la lame du couteau frôlant la chair, ce gang au coeur tendre chevauche le show et nous attrape au vol. Le voyage sera initiatique, périlleux, mais criant de vie.
Puisque la mort est inéluctable, vu que nous l’avons aux trousses, autorisons-nous à nous marrer un bon coup tant qu’il est encore temps… Tant qu’y’a pas mort d’homme !
« De La Mort Qui Tue », c’est une heure pour se sentir vivant, faire grimper le cardio, rire, s’embrasser, chanter, hurler ; une heure pour chahuter la faucheuse dans un spectacle exutoire et jubilatoire.
Les rdv du mercredi 64210 BIDART Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Compagnie Du Grenier au Jardin rue vie
MATHIEU DUTOT
À voir aussi à Bidart (Pyrénées-Atlantiques)
- Bidarten Kantuz Bidart 4 juillet 2026
- Mutxiko (Danses basques) Bidart 12 juillet 2026
- Balade Remonter le Temps des Falaises à Erretegia CPIE Littoral basque Bidart 17 juillet 2026
- Exposition de photographies de Frédéric Lecat Square Pili Tafernaberry Bidart 20 juillet 2026
- Course eau libre “La Traversée de Bidart à la nage” Rue de l’Uhabia Bidart 24 juillet 2026