Dolmayrac

Un grand cri d’amour

Foyer rural Dolmayrac Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Après s’être aimés passionnément, aujourd’hui ils se haïssent !

Unis à la vie comme à la scène, Gigi et Hugo formaient le couple d’artistes le plus en vue du monde du théâtre.

Depuis leur séparation, Gigi a sombré dans la dépression (et dans l’alcool) tandis que son ex-mari tente de relancer sa carrière d’acteur avec une nouvelle pièce de théâtre..

es premières répétitions vont bientôt avoir lieu, mais sa partenaire lui fausse compagnie…

Sylvie (l’agent) et Léon (le metteur en scène) décident de faire appel à… Gigi pour remplacer la comédienne désistée !

L’occasion pour Gigi de revenir sous les feux de la rampe.

Encore faut-il que les ex amants acceptent cette idée !

Entre Amour et Humour, des retrouvailles explosives, des dialogues percutants, des coups bas machiavéliques… .

Foyer rural Dolmayrac 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 97 95 89

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English :

L’événement Un grand cri d’amour Dolmayrac a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Vallée du Lot et Garonne