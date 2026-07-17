Un grand raccourci, L’Atalante, Bayonne
mardi 4 août 2026 · L'Atalante · Bayonne
Informations pratiques
Un grand raccourci Mardi 4 août, 20h30 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T20:30:00+02:00 – 2026-08-04T21:51:00+02:00
Fin : 2026-08-04T20:30:00+02:00 – 2026-08-04T21:51:00+02:00
Séance suivie d’un échange avec les deux réalisateurs
L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=XUXJV »}]
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