Un jardinage béton Ferme du Parcot Échourgnac
Un jardinage béton Ferme du Parcot Échourgnac jeudi 9 juillet 2026.
Échourgnac
Un jardinage béton
Ferme du Parcot Chemin Abl Guionneau Échourgnac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Un jardinage Béton 10h-11h atelier confection de bombes à graines. prix libre tout public. 11h-12h Présentation de l’exposition Jardiner la rue la végétalisation de l’espace public par le CAUE 24. 12h Verre de l’amitié 05 53 81 99 28 .
Ferme du Parcot Chemin Abl Guionneau Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 99 28
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English : Un jardinage béton
L’événement Un jardinage béton Échourgnac a été mis à jour le 2026-06-18 par Vallée de l’Isle en Périgord
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