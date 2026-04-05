Un jardinage béton Ferme du Parcot Échourgnac

Échourgnac

Un jardinage béton

Ferme du Parcot Chemin Abl Guionneau Échourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Un jardinage Béton 10h-11h atelier confection de bombes à graines. prix libre tout public. 11h-12h Présentation de l’exposition Jardiner la rue la végétalisation de l’espace public par le CAUE 24. 12h Verre de l’amitié 05 53 81 99 28 .

Ferme du Parcot Chemin Abl Guionneau Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 99 28

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English : Un jardinage béton

L’événement Un jardinage béton Échourgnac a été mis à jour le 2026-06-18 par Vallée de l’Isle en Périgord