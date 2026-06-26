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Un jardinage béton la végétalisation de l’espace public chemin Abel Guionneau Échourgnac

Un jardinage béton la végétalisation de l’espace public chemin Abel Guionneau Échourgnac

Un jardinage béton la végétalisation de l’espace public chemin Abel Guionneau Échourgnac jeudi 9 juillet 2026.

Lieu
chemin Abel Guionneau
Adresse
La Ferme du Parcot
Ville
24410 Échourgnac
Département
Dordogne
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Échourgnac

Un jardinage béton la végétalisation de l’espace public

chemin Abel Guionneau La Ferme du Parcot Échourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Présentation de l’exposition Un jardinage béton la végétalisation de l’espace public. Et si la rue devenait un jardin ? Exposition du CAUE qui va durer tout l’été. 10h Atelier bombe à graine (tout public prix libre réservation conseillée) 11h Présentation de l’exposition Jardiner la rue la végétalisation de l’espace public. 12 h verre de l’amitié à la Ferme du Parcot 05 53 81 99 28   .

chemin Abel Guionneau La Ferme du Parcot Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 99 28 

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English : Un jardinage béton la végétalisation de l’espace public

L’événement Un jardinage béton la végétalisation de l’espace public Échourgnac a été mis à jour le 2026-06-26 par Vallée de l’Isle en Périgord

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