Un jardinage béton la végétalisation de l’espace public chemin Abel Guionneau Échourgnac
Un jardinage béton la végétalisation de l’espace public chemin Abel Guionneau Échourgnac jeudi 9 juillet 2026.
Échourgnac
Un jardinage béton la végétalisation de l’espace public
chemin Abel Guionneau La Ferme du Parcot Échourgnac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Présentation de l’exposition Un jardinage béton la végétalisation de l’espace public. Et si la rue devenait un jardin ? Exposition du CAUE qui va durer tout l’été. 10h Atelier bombe à graine (tout public prix libre réservation conseillée) 11h Présentation de l’exposition Jardiner la rue la végétalisation de l’espace public. 12 h verre de l’amitié à la Ferme du Parcot 05 53 81 99 28 .
chemin Abel Guionneau La Ferme du Parcot Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 99 28
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English : Un jardinage béton la végétalisation de l’espace public
L’événement Un jardinage béton la végétalisation de l’espace public Échourgnac a été mis à jour le 2026-06-26 par Vallée de l’Isle en Périgord
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