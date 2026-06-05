Un jour, une église à Lasson Grande Rue Lasson mercredi 15 juillet 2026.

Lasson

Un jour, une église à Lasson

Grande Rue Eglise Lasson Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-10

Visite commentée de l’église Saint-Jean-Baptiste. Charmant édifice, datant des XVe et XVIe siècles et classé aux monuments historiques. Rendez-vous sur la place de l’église. .

Grande Rue Eglise Lasson 89570 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr

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English : Un jour, une église à Lasson

L’événement Un jour, une église à Lasson Lasson a été mis à jour le 2026-06-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)