Un jour une église Branches Eglise Saint-Martin Branches
Un jour une église Branches Eglise Saint-Martin Branches mardi 7 juillet 2026.
Branches
Un jour une église Branches
Eglise Saint-Martin 2 Rue de la Grange aux Dîmes Branches Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-07-07 2026-08-25
Un jour une église rassemble des bénévoles formés qui vous font découvrir gratuitement le patrimoine des églises de l’Yonne en vous proposant des visites commentées. .
Eglise Saint-Martin 2 Rue de la Grange aux Dîmes Branches 89113 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Patrice.wahlen@wanadoo.fr
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English : Un jour une église Branches
L’événement Un jour une église Branches Branches a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Auxerrois