Un jour une église Branches Eglise Saint-Martin Branches mardi 7 juillet 2026.

Branches

Un jour une église Branches

Eglise Saint-Martin 2 Rue de la Grange aux Dîmes Branches Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-07 2026-08-25

Un jour une église rassemble des bénévoles formés qui vous font découvrir gratuitement le patrimoine des églises de l’Yonne en vous proposant des visites commentées. .

Eglise Saint-Martin 2 Rue de la Grange aux Dîmes Branches 89113 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Patrice.wahlen@wanadoo.fr

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English : Un jour une église Branches

L’événement Un jour une église Branches Branches a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Auxerrois