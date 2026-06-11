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Un jour une église Champs-sur-Yonne Champs-sur-Yonne

Un jour une église Champs-sur-Yonne Champs-sur-Yonne mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : 2 Imp. de l'Église, 89290 Champs-sur-Yonne

Ville : 89290 Champs-sur-Yonne

Département : Yonne

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Champs-sur-Yonne

Un jour une église Champs-sur-Yonne

2 Imp. de l’Église, 89290 Champs-sur-Yonne Champs-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-18

Un jour une église rassemble des bénévoles formés qui vous font découvrir gratuitement le patrimoine des églises de l’Yonne en vous proposant des visites commentées.   .

2 Imp. de l’Église, 89290 Champs-sur-Yonne Champs-sur-Yonne 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   patrice.wahlen@wanadoo.fr

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English : Un jour une église Champs-sur-Yonne

L’événement Un jour une église Champs-sur-Yonne Champs-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Auxerrois

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