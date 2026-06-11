Un jour une église Champs-sur-Yonne Champs-sur-Yonne
Un jour une église Champs-sur-Yonne Champs-sur-Yonne mercredi 22 juillet 2026.
Champs-sur-Yonne
Un jour une église Champs-sur-Yonne
2 Imp. de l’Église, 89290 Champs-sur-Yonne Champs-sur-Yonne Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-18
Un jour une église rassemble des bénévoles formés qui vous font découvrir gratuitement le patrimoine des églises de l’Yonne en vous proposant des visites commentées. .
2 Imp. de l’Église, 89290 Champs-sur-Yonne Champs-sur-Yonne 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté patrice.wahlen@wanadoo.fr
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English : Un jour une église Champs-sur-Yonne
L’événement Un jour une église Champs-sur-Yonne Champs-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Auxerrois