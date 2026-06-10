Un jour une église Irancy Rue de l’église Irancy
Un jour une église Irancy Rue de l’église Irancy samedi 11 juillet 2026.
Irancy
Un jour une église Irancy
Rue de l’église L’église Saint-Germain Irancy Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11 2026-08-13
Un jour une église rassemble des bénévoles formés qui vous font découvrir gratuitement le patrimoine des églises de l’Yonne en vous proposant des visites commentées. .
Rue de l’église L’église Saint-Germain Irancy 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté patrice.wahlen@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Un jour une église Irancy
L’événement Un jour une église Irancy Irancy a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Auxerrois