Un jour une église Irancy Rue de l’église Irancy samedi 11 juillet 2026.

Irancy

Un jour une église Irancy

Rue de l’église L’église Saint-Germain Irancy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-13

Un jour une église rassemble des bénévoles formés qui vous font découvrir gratuitement le patrimoine des églises de l’Yonne en vous proposant des visites commentées. .

Rue de l’église L’église Saint-Germain Irancy 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté patrice.wahlen@wanadoo.fr

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English : Un jour une église Irancy

L’événement Un jour une église Irancy Irancy a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Auxerrois