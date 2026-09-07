Un miel eurélien médaillé dans les allées du marché de Chartres, Marché de Chartres, Chartres

Informations pratiques

Un miel eurélien médaillé dans les allées du marché de Chartres 3 et 10 octobre Marché de Chartres Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T07:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T07:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00

Retrouvez Francis Lerat, apiculteur et éleveur de reines, sur le marché de Chartres où il propose à la vente l’ensemble de sa production réunie sous la marque « Le rucher de Thivars ».

Mention spéciale pour son miel de fleurs qui a remporté la médaille d’argent au Salon de l’agriculture. À découvrir !

Marché de Chartres Place Billard, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Partez à la découverte du miel eurélien médaillé d’argent dans les allées du marché de Chartres et allez à la rencontre de Francis Lerat, apiculteur passionné miel marché

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