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Un mois, une oeuvre Musée Semur-en-Auxois

Un mois, une oeuvre Musée Semur-en-Auxois

Un mois, une oeuvre Musée Semur-en-Auxois samedi 2 mai 2026.

Lieu : Musée

Adresse : 3 Rue Jean-Jacques Collenot

Ville : 21140 Semur-en-Auxois

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 4 4 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Semur-en-Auxois

Un mois, une oeuvre

Musée 3 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:30:00
fin : 2026-05-02 15:30:00

Date(s) :
2026-05-02

Découverte en détail d’une oeuvre exposée au musée…Après une présentation sur écran des détails, observation de la statue en direct. Cette fois-ci, la Force est avec nous…   .

Musée 3 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 24 25  musee.semur.accueil@ville-semur-en-auxois.fr

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English : Un mois, une oeuvre

L’événement Un mois, une oeuvre Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-04-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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