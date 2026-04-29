Un mois, une oeuvre Musée Semur-en-Auxois

Semur-en-Auxois

Un mois, une oeuvre

Musée 3 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:30:00

fin : 2026-05-02 15:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Découverte en détail d’une oeuvre exposée au musée…Après une présentation sur écran des détails, observation de la statue en direct. Cette fois-ci, la Force est avec nous… .

Musée 3 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 24 25 musee.semur.accueil@ville-semur-en-auxois.fr

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English : Un mois, une oeuvre

L’événement Un mois, une oeuvre Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-04-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)