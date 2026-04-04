Un moment de détente aux Pavillons de Bercy Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains Paris

À deux pas du magnifique parc de Bercy, le musée, qui fête cette année ses 30 ans, est installé dans d’anciens chais à vin. Ces grands bâtiments en pierre, vestiges d’une époque où tout le quartier n’était qu’un immense marché au vin, abritent aujourd’hui une vaste collection d’objets de la fête et du spectacle.

Mais dans ce musée insolite qui préserve notamment manèges et jeux anciens, on ne touche pas qu’avec les yeux. Libéré des vitrines traditionnelles, ici les visiteurs sont invités à essayer les chevaux de bois, à danser une valse (ou autre), à vibrer au son d’orgue… Mais arrêtons-nous là, il faut bien garder quelques surprises !

Si le musée est magnifique toute l’année, les mois d’avril et de mai sont particulièrement idéaux pour la visite. En effet, l’expérience commence dans la cour du musée, une ruelle pavée complètement végétalisée ou l’on ne compte plus les différentes essences de fleurs. Un royaume rêvé pour toute la faune qui renait au printemps : il n’est pas rare de croiser papillons, merles, abeilles, libellule et même un couple de canards lorsque l’on traverse cette cour pour aller d’une salle à l’autre.

Les visites guidées, accessibles à partir de 5 ans, en français et en anglais, sont organisées quotidiennement mais sont toujours très prisées. Petit conseil : réserver votre place en amont sur le site internet du musée pour avoir une place assurée dans une des visites !

Le soleil est là, la nature bourgeonne : il est temps de reprendre les promenades et les découvertes de lieux parisiens. Les Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains offrent le parfait mélange entre visite culturelle et balade nature.

Du samedi 04 avril 2026 au dimanche 03 mai 2026 :

Fermé le vendredi 24 avril 2026

Fermé du mercredi 15 avril 2026 au jeudi 16 avril 2026

payant

Plein tarif : 21 €

Tarif réduit [Personnes en situation de handicap] : 15 €

Tarif jeune [de 12 à 17 ans inclus] : 19 €

Tarif enfant [de 4 à 11 ans inclus] : 14 €

Tout public. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-04T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-04T01:59:59+02:00

Date(s) :

Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains 53 avenue des terroirs de France 75012 Paris



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