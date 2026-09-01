Un moment tout-petits Wittisheim
mercredi 23 septembre 2026 · Wittisheim
Informations pratiques
Wittisheim
Un moment tout-petits
Wittisheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-23 10:15:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Un temps privilégié pour les petits partagez avec nous quelques jeux de doigts, histoires et comptines.
Histoires, comptines et jeux de doigts .
Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 87 08 mediatheque.grandried@ried-marckolsheim.fr
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English :
A special time for the little ones: share a few fingerplays, stories and rhymes with us.
L’événement Un moment tout-petits Wittisheim a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du Grand Ried
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