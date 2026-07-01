Un monde tout en formes et en couleurs, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève

mercredi 14 octobre 2026 · Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre · Genève

Informations pratiques

Un monde tout en formes et en couleurs Mercredi 14 octobre, 15h00 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre

10 CHF/famille – 1 enfant + 1 adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T15:00:00+02:00 – 2026-10-14T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T15:00:00+02:00 – 2026-10-14T16:00:00+02:00

Plonge dans la folle journée de Mauricette la souris et découvre son aventure à la crémerie. Elle te partage sa passion pour le fromage et va te donner envie d’en manger! Reste après la lecture pour relever un défi: organiser et ranger tous ses fromages.

Durée: 1h | dès 4 ans

Inscriptions dès le 25 septembre

Retrouvez tous nos événements et activités sur l’agenda en ligne.

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« link »: « https://billetterie-ariana.geneve.ch/content?lang=fr# »}, {« link »: « https://www.musee-ariana.ch/agenda »}]

Mercredis contés, dès 4 ans

© Fanny Modena