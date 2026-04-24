Un musée amusant Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson

Saint-Brisson

Un musée amusant

Maison des Hommes et des Paysages D6 Saint-Brisson Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:30:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Arrivez en famille au musée et laissez-vous surprendre en tirant au sort un ou plusieurs défi(s) pour découvrir l’histoire et les savoir-faire du Morvan en s’amusant ! .

Maison des Hommes et des Paysages D6 Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org

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English : Un musée amusant

L’événement Un musée amusant Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-04-24 par Maison du Tourisme PNRM