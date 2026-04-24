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Visite zoom les paysages du Morvan Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson

Visite zoom les paysages du Morvan Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson samedi 23 mai 2026.

Lieu : Maison des Hommes et des Paysages

Adresse : D6

Ville : 58230 Saint-Brisson

Département : Nièvre

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:15:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Saint-Brisson

Visite zoom les paysages du Morvan

Maison des Hommes et des Paysages D6 Saint-Brisson Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:15:00
fin : 2026-05-23 14:45:00

Date(s) :
2026-05-23

Une visite thématique pour explorer les paysages du Morvan autour d’une maquette du territoire.   .

Maison des Hommes et des Paysages D6 Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org

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English : Visite zoom les paysages du Morvan

L’événement Visite zoom les paysages du Morvan Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-04-24 par Maison du Tourisme PNRM

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