Un musée pour soi Enduits peints à la romaine Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Début : 2026-03-18 14:30:00
fin : 2026-03-18 16:30:00
2026-03-18
Mettez un tablier et entrez dans la peau de nos ancêtres fresquistes !
Lors de cette initiation à la peinture sur enduit frais, vous connaîtrez tout de cette technique de peinture murale gallo-romaine.
Atelier adultes. .
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr
