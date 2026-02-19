Un oiseau à l’aube par la Cie Konfiské Théâtre de l’Archipel Granville

Un oiseau à l’aube par la Cie Konfiské

Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville Manche

Début : 2026-03-10 17:00:00

fin : 2026-03-10 19:00:00

2026-03-10

Spectacle dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes.

Une femme victime de violences conjugales prend le chemin de la liberté.

Payant billetterie@archipel-granville.com .

Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

