Un oiseau à l’aube par la Cie Konfiské Théâtre de l’Archipel Granville
Un oiseau à l’aube par la Cie Konfiské Théâtre de l’Archipel Granville mardi 10 mars 2026.
Un oiseau à l’aube par la Cie Konfiské
Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10 17:00:00
fin : 2026-03-10 19:00:00
Date(s) :
2026-03-10
Spectacle dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes.
Une femme victime de violences conjugales prend le chemin de la liberté.
Payant billetterie@archipel-granville.com .
Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Un oiseau à l’aube par la Cie Konfiské
L’événement Un oiseau à l’aube par la Cie Konfiské Granville a été mis à jour le 2026-02-19 par OTGTM BIT Granville