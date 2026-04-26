Un ouvrage de dames – Cie Les Petites Coupures Théâtre de la Gobinière Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-02 20:30 – 21:50

Gratuit : non 10 € / 5 € / Gratuit moins de 12 ans 10 € adulte5 € moins de 18 ansGratuit moins de 12 ans Réservation : https://www.helloasso.com/associations/les-petites-coupures/evenements/un-ouvrage-de-dames Tout public

Comédie burlesque La compagnie Les Petites Coupures vous propose une comédie burlesque, « Un ouvrage de dames », écrite par Jean-Claude Danaud et mise en scène par Servane Daniel. Un banc. Trois femmes. Des poireaux.Une veuve au caractère bien trempé passe ses journées à la croisée des chemins à observer les allées et venues des villageois. Sophie, femme au foyer, sollicite son aide pour se débarrasser d’un encombrant trophée.La situation est grave, très grave même. Mais la veuve trouve des solutions à tout ! Quel sera alors son plan ? Mlle Petitpas, bigote incarnée, pourra-t-elle aussi apporter son soutien ?Ce trio infernal nous entraîne dans les mailles de leur intimité et de leurs plus profonds secrets. Leurs contradictions, leurs excès, leurs colères font rimer humour noir et … solutions radicales. Avec Catherine Cottereau, Chantal Balthazard et Estelle Voltzenlogel Durée : 1h20Conseillé à partir de 12 ans Représentations :Samedi 2 mai 2026 à 20h30Dimanche 3 mai 2026 à 16h

Théâtre de la Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 51 78 33 33 http://www.orvault.fr 07 81 54 87 00 https://www.helloasso.com/associations/les-petites-coupures/evenements/un-ouvrage-de-dames



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