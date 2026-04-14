Prévert en noir et rouge, Médiathèque Ormédo, Orvault

Prévert en noir et rouge Jeudi 30 avril, 20h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T20:00:00+02:00 – 2026-04-30T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T20:00:00+02:00 – 2026-04-30T21:00:00+02:00

Avec Michel Arbatz, voix et bandonéon / Gerardo Jerez Le cam, piano

Sous les feuilles mortes qu’on ramasse à la pelle, sous quelques « tubes » en forme de romances et trop bien connus, se cache un Prévert libertaire à la dent dure, qui ne s’interdit pas de mettre les mains dans le cambouis de l’âme humaine.

C’est cette veine rebelle, parfois noire, drôle malgré tout, que Michel Arbatz a choisi de chanter et de dire. Ce Prévert là nous est grandement salutaire dans les désordres actuels du monde.

Jeudi 30 avril · 20h · durée 1h · Ormédo · tout public · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]

Un spectacle de poésie haut en couleurs chant musique