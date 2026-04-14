Prévert en noir et rouge, Médiathèque Ormédo, Orvault
Prévert en noir et rouge, Médiathèque Ormédo, Orvault jeudi 30 avril 2026.
Prévert en noir et rouge Jeudi 30 avril, 20h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T20:00:00+02:00 – 2026-04-30T21:00:00+02:00
Fin : 2026-04-30T20:00:00+02:00 – 2026-04-30T21:00:00+02:00
Avec Michel Arbatz, voix et bandonéon / Gerardo Jerez Le cam, piano
Sous les feuilles mortes qu’on ramasse à la pelle, sous quelques « tubes » en forme de romances et trop bien connus, se cache un Prévert libertaire à la dent dure, qui ne s’interdit pas de mettre les mains dans le cambouis de l’âme humaine.
C’est cette veine rebelle, parfois noire, drôle malgré tout, que Michel Arbatz a choisi de chanter et de dire. Ce Prévert là nous est grandement salutaire dans les désordres actuels du monde.
Jeudi 30 avril · 20h · durée 1h · Ormédo · tout public · sur réservation au 02 51 78 98 60
Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]
Un spectacle de poésie haut en couleurs chant musique
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