Lectures créatives – Pour mieux rêve ensemble, Médiathèque Ormédo, Orvault

Lectures créatives – Pour mieux rêve ensemble Mardi 21 avril, 15h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T15:00:00+02:00 – 2026-04-21T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-21T15:00:00+02:00 – 2026-04-21T16:30:00+02:00

Des lectures ? Oui ! Quoi de plus naturel dans une bibliothèque ? Mais si pour une fois, on se laissait aller à plonger dans l’univers de l’album lu et à créer à notre tour en s’inspirant des couleurs, du style et des techniques d’illustration que nous donne à voir le livre ?

C’est ce que ce premier atelier de lectures créatives se propose de faire. Les poèmes de Carl Norac et l’univers graphique de Géraldine Alibeu se rencontrent dans le recueil Poèmes pour mieux rêver ensemble, et nous donneront l’inspiration à notre tour pour créer images et mots.

Mardi 21 avril · 15h · durée 1h30 · Ormédo · à partir de 7 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]

Des lectures autour de la poésie lecture conte