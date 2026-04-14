Goûter « Croc-livres », Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault
Goûter « Croc-livres », Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault vendredi 24 avril 2026.
Goûter « Croc-livres » Vendredi 24 avril, 16h00 Bibliothèque Le Petit Chantilire Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T16:00:00+02:00 – 2026-04-24T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T16:00:00+02:00 – 2026-04-24T17:00:00+02:00
Tu as entre 8 et 12 ans et tu dévores les livres ? Ou bien tu as du mal à trouver une lecture à ton goût ? Tu as envie de partager tes derniers coups de coeur, tes dernières lectures et tu es curieux.se de découvrir de nouvelles saveurs ? Le goûter « Croc-livres » est pour toi ! Nous nous réunirons autour d’un bon goûter pour parler romans, BD, poésie… tout ce qui se lit.
Vendredi 24 avril · 16h · durée 1h · Le Petit ChantiLire · de 8 à 12 ans
Bibliothèque Le Petit Chantilire 46 Avenue Alexandre Goupil, Orvault Orvault 44700 Goupil Loire-Atlantique Pays de la Loire
Une rencontre littéraire pour les enfants goûter lecture
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