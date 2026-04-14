Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les contes de Rose, Bibliothèque Tulitujou, Orvault

Les contes de Rose, Bibliothèque Tulitujou, Orvault

Les contes de Rose, Bibliothèque Tulitujou, Orvault jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Tulitujou

Adresse : 15 rue du Pont-Marchand

Ville : 44700 Orvault

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Les contes de Rose Jeudi 23 avril, 15h00 Bibliothèque Tulitujou Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T15:00:00+02:00 – 2026-04-23T15:45:00+02:00
Fin : 2026-04-23T15:00:00+02:00 – 2026-04-23T15:45:00+02:00

La conteuse Rose, bien connue des jeunes orvaltais, revient à la bibliothèque Tulitujou pour proposer un petit cocktail de contes et d’histoires d’amitié, le tout agrémenté d’un soupçon de poésie.
Jeudi 23 avril · 15h · durée 45 min · Tulitujou · à partir de 5 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Bibliothèque Tulitujou 15 rue du Pont-Marchand Orvault 44700 La Bugallière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]
Des lectures autour d’histoires et de contes lecture conte

À voir aussi à Orvault (Loire-Atlantique)