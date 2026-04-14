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Sous un coin de parapluie, Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault

Sous un coin de parapluie, Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault

Sous un coin de parapluie, Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault samedi 18 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Le Petit Chantilire

Adresse : 46 Avenue Alexandre Goupil, Orvault

Ville : 44700 Orvault

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Sous un coin de parapluie Samedi 18 avril, 10h00 Bibliothèque Le Petit Chantilire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T10:30:00+02:00
Fin : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T10:30:00+02:00

Devenu votre rendez-vous incontournable du samedi matin à Ormédo, toutes nos belles histoires partent également en tournée dans les bibliothèques !
Pendant les petites vacances, retrouvez-nous un samedi matin à la bibliothèque du Petit ChantiLire. Et pendant les grandes vacances, nous serons un jeudi sur deux à la bibliothèque Tulitujou.
En route pour l’imaginaire !
Tous les samedis sauf vacances scolaires · 10h · Ormédo
Samedi 18 avril · 10h · Le Petit ChantiLire
Jeudis 9 et 23 juillet · 10h · Tulitujou
Jeudis 6 et 20 août · 10h · Tulitujou
Durée 20 min · tout public

Bibliothèque Le Petit Chantilire 46 Avenue Alexandre Goupil, Orvault Orvault 44700 Goupil Loire-Atlantique Pays de la Loire
Une lecture d’albums par les bibliothécaires lectures contes

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