No country for old men – Les frères Coen à l’honneur, Théâtre de la Gobinière, Orvault

No country for old men – Les frères Coen à l’honneur Mercredi 29 avril, 20h00 Théâtre de la Gobinière Loire-Atlantique

4 € / 2 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T20:00:00+02:00 – 2026-04-29T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T20:00:00+02:00 – 2026-04-29T22:30:00+02:00

« Avant-scène » avec Alexis Thébaudeau (enseignant et journaliste) qui nous fera le plaisir d’évoquer le cinéma des frères Coen à travers une mini-conférence, que nous illustrerons avec ce chef-d’oeuvre.

« No country for old men » de Ethan & Joel Coen (2008, 2h02) :

Dans le désert du Texas, un chasseur découvre par hasard les restes d’un deal de drogue ayant mal tourné… et une mallette remplie de dollars. Le shériff, les narcotrafiquants et un tueur sans âme vont se lancer à sa poursuite.

L’avis d’Alexis : « En 2008, avec ce film, les réalisateurs et frères, Joel et Ethan Coen raflaient la mise aux Oscars, après avoir déjà gagné une Palme d’Or (Barton Fink, en 1991) et avoir enchaîné les classiques. Un chef-d’œuvre crépusculaire à (re)découvrir sur grand écran ! »

Théâtre de la Gobinière 37 Avenue de la Ferrière, Orvault Orvault 44700 Le Bois Saint-Louis Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinecens.net »}, {« type »: « email », « value »: « asso.cinecens@gmail.com »}]

« No country for old men »

Javier Bardem