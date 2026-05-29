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Un petit air des thés Terrasse de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer

Un petit air des thés Terrasse de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer dimanche 23 août 2026.

Lieu : Terrasse de l'Abbaye

Adresse : Rue de l'Abbaye

Ville : 22750 Saint-Jacut-de-la-Mer

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Tarif :

Saint-Jacut-de-la-Mer

Un petit air des thés

Terrasse de l’Abbaye Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Les dimanches à 17h, cap sur la Terrasse de l’Abbaye pour profiter des concerts amateurs en plein air, à savourer en famille ou entre amis autour d’un verre (sans alcool) ou d’une glace, à côté de la fontaine ou dans les canapés.

Trad’en Rance
Les quatre musiciens jaguens du groupe Trad En Rance nous font voyager à travers les musiques de Grande-Bretagne, Irlande, Pérou ou encore Ecosse, jusqu’au folk américain, en passant par des anecdotes de la vie d’antan à Saint-Jacut.   .

Terrasse de l’Abbaye Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19 

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English :

L’événement Un petit air des thés Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-29 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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