Un petit crabe au musée Musée de Bretagne Rennes
Un petit crabe au musée Musée de Bretagne Rennes mardi 17 février 2026.
Un petit crabe au musée Musée de Bretagne Rennes 17 – 27 février 2026 Ille-et-Vilaine
gratuit
Le petit crabe Odorico est un peu timide, il s’est caché dans le musée.
Partez à sa recherche en découvrant son histoire à travers les collections du musée.
Pour les enfants accompagnés de 3 à 5 ans.
Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Tickets à retirer à l’accueil du musée le jour même.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-17T10:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-27T11:20:00.000+01:00
1
Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine