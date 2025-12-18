Un petit crabe au musée Musée de Bretagne Rennes 17 – 27 février 2026 Ille-et-Vilaine

gratuit

Le petit crabe Odorico est un peu timide, il s’est caché dans le musée.

Partez à sa recherche en découvrant son histoire à travers les collections du musée.

​Pour les enfants accompagnés de 3 à 5 ans.

​Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Tickets à retirer à l’accueil du musée le jour même.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-17T10:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-27T11:20:00.000+01:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



