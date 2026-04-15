Un petit meurtre sans conséquence, Autre lieu, Genève

Un petit meurtre sans conséquence 23 – 26 avril Autre lieu

Adultes 20 CHF Etudiants/AVS 15 CHF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T20:30:00+02:00 – 2026-04-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T17:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:30:00+02:00

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « phone », « value »: « +41 76 3395557 »}, {« type »: « email », « value »: « dominiquehunsbedt@yahoo.fr »}]

Une satire féroce sur le couple et la lâcheté humaine

Dosabe