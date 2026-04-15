Un petit meurtre sans conséquence, Autre lieu, Genève
Un petit meurtre sans conséquence, Autre lieu, Genève jeudi 23 avril 2026.
Un petit meurtre sans conséquence 23 – 26 avril Autre lieu
Adultes 20 CHF Etudiants/AVS 15 CHF
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T20:30:00+02:00 – 2026-04-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T17:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:30:00+02:00
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « phone », « value »: « +41 76 3395557 »}, {« type »: « email », « value »: « dominiquehunsbedt@yahoo.fr »}]
Une satire féroce sur le couple et la lâcheté humaine
Dosabe
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