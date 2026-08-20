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Un photographe embarqué, à bord du Chalutier Véritas et du Thonier Pierrot-Michel, Musée de la Pêche, Concarneau

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Pêche · Concarneau

Un photographe embarqué, à bord du Chalutier Véritas et du Thonier Pierrot-Michel, Musée de la Pêche, Concarneau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée de la Pêche
Adresse
3, rue Vauban, 29900, Concarneau
Ville
29900 Concarneau
Département
Finistère
Tarif
RDV au Marinarium

Un photographe embarqué, à bord du Chalutier Véritas et du Thonier Pierrot-Michel Samedi 19 septembre, 16h00 Musée de la Pêche Finistère

RDV au Marinarium

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans les années 1970, Jean-Paul Mathelier, photographe, embarque à bord de bateaux de pêche.
Ses photographies capturent avec sensibilité la vie des marins bretons, entre gestes du quotidien et instants suspendus. Venez découvrir cette aventure photographique et échanger autour de son expérience de photographe embarqué.
En partenariat avec la Ville d’art et d’histoire de Concarneau et le Marinarium.

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Dans les années 1970, Jean-Paul Mathelier, photographe, embarque à bord de bateaux de pêche.

© Photographie de Laurent Girault-Conti

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