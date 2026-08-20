Un photographe embarqué, à bord du Chalutier Véritas et du Thonier Pierrot-Michel, Musée de la Pêche, Concarneau

Informations pratiques

Un photographe embarqué, à bord du Chalutier Véritas et du Thonier Pierrot-Michel Samedi 19 septembre, 16h00 Musée de la Pêche Finistère

RDV au Marinarium

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans les années 1970, Jean-Paul Mathelier, photographe, embarque à bord de bateaux de pêche.

Ses photographies capturent avec sensibilité la vie des marins bretons, entre gestes du quotidien et instants suspendus. Venez découvrir cette aventure photographique et échanger autour de son expérience de photographe embarqué.

En partenariat avec la Ville d’art et d’histoire de Concarneau et le Marinarium.

Musée de la Pêche 3, rue Vauban, 29900, Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne 02 98 97 10 20 http://musee-peche.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-peche.fr/catalogue_activites »}]

Dans les années 1970, Jean-Paul Mathelier, photographe, embarque à bord de bateaux de pêche.

© Photographie de Laurent Girault-Conti