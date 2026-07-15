Informations pratiques

Ivoy-le-Pré

Un pour tous, Moi d’abord !

Cour de l’école Ivoy-le-Pré Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La Compagnie Colegram revisite avec humour et panache l’univers des Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas dans un spectacle de rue familial.

Entre théâtre de rue, escrime et comédie, les comédiens détournent les codes du célèbre roman pour en livrer une version décalée, rythmée et accessible à tous. Duels, quiproquos, jeux de langage et rebondissements s’enchaînent dans une mise

en scène dynamique où l’action se mêle à l’humour et à l’interaction avec le public.

Un spectacle populaire, festif et plein d’énergie !

Le + Un goûter sera servi aux spectateurs.

Organisé par la mairie d’Ivoy-le-Pré 10 .

Cour de l’école Ivoy-le-Pré 18380 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 90 45 ivoy-le-pre@wanadoo.fr

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English :

The Colegram Company reimagines Alexandre Dumas’s *The Three Musketeers* with humor and flair in a family-friendly street performance.

L’événement Un pour tous, Moi d’abord ! Ivoy-le-Pré a été mis à jour le 2026-07-15 par OT SAULDRE ET SOLOGNE