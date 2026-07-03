Un p’tit air des thés Concert Sympathy for the debil’s Terrasse Saint-Jacut-de-la-Mer

Informations pratiques

Saint-Jacut-de-la-Mer

Un p’tit air des thés Concert Sympathy for the debil’s

Terrasse Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 17:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Les dimanches, cap sur la Terrasse de l’Abbaye pour profiter des concerts amateurs en plein air, à savourer en famille ou entre amis autour d’un verre ou d’une glace… à côté de la fontaine ou dans les canapés.

Bande de drôles d’individus. Pur Rock. Les grands tubes des années 50 à la fin du XXème. Costumes, rigolades, et rock dansant. .

Terrasse Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19

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English :

L’événement Un p’tit air des thés Concert Sympathy for the debil’s Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme