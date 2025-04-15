UN SAUT DANS LE BLEU HALLE AUX GRAINS Toulouse
UN SAUT DANS LE BLEU HALLE AUX GRAINS Toulouse vendredi 12 juin 2026.
UN SAUT DANS LE BLEU
HALLE AUX GRAINS 11 Place Dominique-Martin Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 49 EUR
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-17 21:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Création fascinante pour le ballet du Capitole de la danseuse et chorégraphe américaine Carolyn Carlson .
Carolyn Carlson provoque une véritable symbiose entre la danse et la musique, transposant visuellement la partition avec son langage chorégraphique unique, hautement graphique et abstraitement lyrique, mais surtout empreint de spiritualité et d’une poésie infinie.
Durée 1h.
English :
Fascinating creation for the Capitole Ballet by American dancer and choreographer Carolyn Carlson.
German :
Faszinierende Kreation für das Capitol Ballet der amerikanischen Tänzerin und Choreographin Carolyn Carlson .
Italiano :
Affascinante creazione per il balletto Capitole della ballerina e coreografa americana Carolyn Carlson.
Espanol :
Fascinante creación para el ballet Capitole de la bailarina y coreógrafa estadounidense Carolyn Carlson .
