Un seul ennui, les jours raccourcissent Le Bel Ordinaire/CAPBP Billère
mercredi 3 mars 2027 · Le Bel Ordinaire/CAPBP · Billère
Informations pratiques
Billère
Un seul ennui, les jours raccourcissent
Le Bel Ordinaire/CAPBP Allée Montesquieu Billère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-03 15:00:00
fin : 2027-06-26 19:00:00
Date(s) :
2027-03-03
Adolescente, persuadée qu’elle a été adoptée, Sabine Delcour explore et scrute les archives familiales elle découvre la photographie. En 2018, toute sa production artistique est dévorée par les flammes. Deux faits fondateurs de cette expo où l’artiste mène avec humour une sorte d’autopsie autobiographique aux allures de fable, à l’occasion de l’édition de sa première monographie. .
Le Bel Ordinaire/CAPBP Allée Montesquieu Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 25 85 c.letuppe@agglo-pau.fr
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English : Un seul ennui, les jours raccourcissent
L’événement Un seul ennui, les jours raccourcissent Billère a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pau
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