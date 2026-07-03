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Un seul ennui, les jours raccourcissent Le Bel Ordinaire/CAPBP Billère

mercredi 3 mars 2027 · Le Bel Ordinaire/CAPBP · Billère

Un seul ennui, les jours raccourcissent Le Bel Ordinaire/CAPBP Billère

Informations pratiques

Début
mercredi 3 mars 2027
Fin
samedi 26 juin 2027
Heure de début
15:00:00
Lieu
Le Bel Ordinaire/CAPBP
Adresse
Allée Montesquieu
Ville
64140 Billère
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Billère

Un seul ennui, les jours raccourcissent

Le Bel Ordinaire/CAPBP Allée Montesquieu Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-03 15:00:00
fin : 2027-06-26 19:00:00

Date(s) :
2027-03-03

Adolescente, persuadée qu’elle a été adoptée, Sabine Delcour explore et scrute les archives familiales elle découvre la photographie. En 2018, toute sa production artistique est dévorée par les flammes. Deux faits fondateurs de cette expo où l’artiste mène avec humour une sorte d’autopsie autobiographique aux allures de fable, à l’occasion de l’édition de sa première monographie.   .

Le Bel Ordinaire/CAPBP Allée Montesquieu Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 25 85  c.letuppe@agglo-pau.fr

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English : Un seul ennui, les jours raccourcissent

L’événement Un seul ennui, les jours raccourcissent Billère a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pau

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