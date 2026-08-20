Un siècle de luttes syndicales, Bibliothèque de Genève, Genève

Informations pratiques

Un siècle de luttes syndicales Jeudi 12 novembre, 12h15 Bibliothèque de Genève

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T12:15:00+01:00 – 2026-11-12T13:00:00+01:00

Fin : 2026-11-12T12:15:00+01:00 – 2026-11-12T13:00:00+01:00

À travers une collection d’affiches remise par le syndicat Unia à la Bibliothèque en 2022, l’historien Patrick Auderset retrace les mobilisations ouvrières genevoises des années 1920 aux années 1990.

En partenariat avec le Collège du travail

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Début de la conférence à 12h15

Environ 45 min, suivies d’un échange

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Les Jeudis midi de l’affiche explorent les métiers des arts graphiques à travers les regards de graphistes, d’historiennes et historiens.

Bibliothèque de Genève Promenade des Bastions 8, 1205 Genève Genève 1204 Cité Genève +41 22 418 28 00 http://www.bge-geneve.ch [{« link »: « https://unia.ch/fr »}, {« link »: « https://www.collegedutravail.ch/ »}, {« link »: « https://www.bge-geneve.ch/actualites/activites-rencontres/les-jeudis-midi-de-laffiche »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-geneve/

Les combats sociaux racontés par l’affiche

Jean Leffel, Comité syndical genevois contre l’initiative Schwarzenbach, 1970.