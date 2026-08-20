Un siècle de luttes syndicales, Bibliothèque de Genève, Genève
jeudi 12 novembre 2026 · Bibliothèque de Genève · Genève
Informations pratiques
Un siècle de luttes syndicales Jeudi 12 novembre, 12h15 Bibliothèque de Genève
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-12T12:15:00+01:00 – 2026-11-12T13:00:00+01:00
Fin : 2026-11-12T12:15:00+01:00 – 2026-11-12T13:00:00+01:00
À travers une collection d’affiches remise par le syndicat Unia à la Bibliothèque en 2022, l’historien Patrick Auderset retrace les mobilisations ouvrières genevoises des années 1920 aux années 1990.
En partenariat avec le Collège du travail
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Début de la conférence à 12h15
Environ 45 min, suivies d’un échange
—————————————————————
Les Jeudis midi de l’affiche explorent les métiers des arts graphiques à travers les regards de graphistes, d’historiennes et historiens.
Bibliothèque de Genève Promenade des Bastions 8, 1205 Genève Genève 1204 Cité Genève +41 22 418 28 00 http://www.bge-geneve.ch [{« link »: « https://unia.ch/fr »}, {« link »: « https://www.collegedutravail.ch/ »}, {« link »: « https://www.bge-geneve.ch/actualites/activites-rencontres/les-jeudis-midi-de-laffiche »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-geneve/
Les combats sociaux racontés par l’affiche
Jean Leffel, Comité syndical genevois contre l’initiative Schwarzenbach, 1970.
À voir aussi à Genève
- Visite flash pause déjeuner, Musée Rath, Genève 21 août 2026
- L’Orchestre de Chambre de Genève, Scène Ella Fitzgerald, Genève 21 août 2026
- Atelier Créez Votre Tablette de Chocolat, Autre lieu, Genève 22 août 2026
- Le Massacre de la Saint-Barthélemy, Musée international de la Réforme, Genève 22 août 2026
- Lecture pour enfants par l’autrice Noemi Michel, Théâtre de l’Orangerie, Genève 22 août 2026