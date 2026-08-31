Un soir à Saint-Jean Visite guidée rue Romelot Elbeuf
vendredi 6 novembre 2026 · rue Romelot · Elbeuf
Informations pratiques
Elbeuf
Un soir à Saint-Jean Visite guidée
rue Romelot Cimetière Saint-Jean Elbeuf Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 19:00:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-06 2026-11-07
Alors que la ville s’endort, le cimetière du 19e siècle entrouvre ses portes à la lueur des lanternes. A travers ses allées, laissez-vous conter l’histoire de ses monuments funéraires et des personnalités qui y sont inhumées. Industriels, savants, artistes et philanthropes rappellent le riche passé de la cité drapière.
Rendez-vous devant le cimetière, rue Romelot, Elbeuf-sur-Seine
Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/un-soir-a-saint-jean-cimetiere-delbeuf
Vendredi 6 novembre et Samedi 7 novembre 2026, 19h00 .
rue Romelot Cimetière Saint-Jean Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Un soir à Saint-Jean Visite guidée
L’événement Un soir à Saint-Jean Visite guidée Elbeuf a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme Rouen tourisme
À voir aussi à Elbeuf (Seine-Maritime)
- Visite guidée : les contes véritables du quartier République, Atelier 23, Elbeuf 18 septembre 2026
- Conférence : rencontre autour du livre « C’était Elbeuf au XXe siècle » de la Société de l’Histoire d’Elbeuf, et du rôle patrimonial de la photographie, Médiathèque La Navette, Elbeuf 18 septembre 2026
- Spectacle : exposition de photos et lecture de texte par Eva Doumbia, Théâtre des Bains Douches, Elbeuf 18 septembre 2026
- Cirque-Théâtre d’Elbeuf 5 parcours de visite les journées du patrimoine Elbeuf 19 septembre 2026
- Conférence : parlez-vous normand ? Rencontre autour du parler normand, Médiathèque La Navette, Elbeuf 19 septembre 2026