Un soir à Saint-Jean Visite guidée rue Romelot Elbeuf

Informations pratiques

Elbeuf

Un soir à Saint-Jean Visite guidée

rue Romelot Cimetière Saint-Jean Elbeuf Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 19:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-06 2026-11-07

Alors que la ville s’endort, le cimetière du 19e siècle entrouvre ses portes à la lueur des lanternes. A travers ses allées, laissez-vous conter l’histoire de ses monuments funéraires et des personnalités qui y sont inhumées. Industriels, savants, artistes et philanthropes rappellent le riche passé de la cité drapière.

Rendez-vous devant le cimetière, rue Romelot, Elbeuf-sur-Seine

Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/un-soir-a-saint-jean-cimetiere-delbeuf

Vendredi 6 novembre et Samedi 7 novembre 2026, 19h00 .

rue Romelot Cimetière Saint-Jean Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr

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English : Un soir à Saint-Jean Visite guidée

L’événement Un soir à Saint-Jean Visite guidée Elbeuf a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme Rouen tourisme