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UN SOUFFLE DE SÉRÉNADES Salle des mariages Rouen

UN SOUFFLE DE SÉRÉNADES Salle des mariages Rouen mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Salle des mariages

Adresse : 2 Place du Général de Gaulle

Ville : 76000 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif :

Rouen

UN SOUFFLE DE SÉRÉNADES

Salle des mariages 2 Place du Général de Gaulle Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

La sérénade de Richard Strauss et la Grande Sérénade d’Antonín Dvorák font partie du répertoire extrêmement apprécié des instrumentistes à vents. D’un style très romantique elles seront proposées dans un but pédagogique, où l’ensemble sera formé par des professeurs et leurs élèves.   .

Salle des mariages 2 Place du Général de Gaulle Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie  

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English : UN SOUFFLE DE SÉRÉNADES

L’événement UN SOUFFLE DE SÉRÉNADES Rouen a été mis à jour le 2026-05-12 par Seine-Maritime Attractivité

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