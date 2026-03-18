UN SOUPER CHEZ RIQUET 30 ANS UNESCO-CANAL DU MIDI Place Paul Riquet Bonrepos-Riquet

UN SOUPER CHEZ RIQUET 30 ANS UNESCO-CANAL DU MIDI

Place Paul Riquet ORANGERIE DU CHATEAU DE BONREPOS-RIQUET Bonrepos-Riquet Haute-Garonne

Tarif : 60 – 60 – EUR

60

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Pour le 30ème anniversaire du classement du Canal du Midi au patrimoine mondial de l’UNESCO, le canal du Midi est en fête et la demeure de Riquet y prend part !

Une soirée d’exception au cœur de l’histoire

À l’occasion du 30ème anniversaire du classement du Canal du Midi au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Domaine de Pierre Paul Riquet vous invite à vivre une expérience unique un souper comme au temps de Riquet.

Le temps d’une soirée, plongez dans l’atmosphère raffinée des grandes réceptions des XVIIème et XVIIIème siècles, au cœur de l’élégante Orangerie du domaine. 60 .

Place Paul Riquet ORANGERIE DU CHATEAU DE BONREPOS-RIQUET Bonrepos-Riquet 31590 Haute-Garonne Occitanie visitesdomaineriquet@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the 30th anniversary of the Canal du Midi?s classification as a UNESCO World Heritage Site, the Canal du Midi is celebrating, and Riquet?s residence is taking part!

L’événement UN SOUPER CHEZ RIQUET 30 ANS UNESCO-CANAL DU MIDI Bonrepos-Riquet a été mis à jour le 2026-03-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE