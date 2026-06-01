Un temps de conte : des histoires pour s’évader | Les Tisseurs de contes, Place de la Mairie (Rennes), Rennes

Un temps de conte : des histoires pour s’évader | Les Tisseurs de contes Mardi 14 juillet, 15h30 Place de la Mairie (Rennes) Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-14T15:30:00+02:00 – 2026-07-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-14T15:30:00+02:00 – 2026-07-14T17:00:00+02:00

Dans le cadre du festival Transat en Ville, organisé par la Ville de Rennes, les Tisseurs de contes vous donnent rendez-vous mardi 14 juillet, de 17h à 18h30, place de la Mairie, pour un temps de contes.

Installez-vous dans un transat, écoutez, laissez-vous porter et voyagez au fil de votre imaginaire : les histoires font naître des images, des sensations et des souvenirs.

Une parenthèse à partager en famille, entre amis ou en solo, pour savourer une pause au cœur de l’été.

Les Tisseurs de contes

L’association est née de la volonté de faire vivre et partager l’art du conte. Depuis ses débuts, elle poursuit cet engagement à travers des spectacles, des temps de rencontre et la transmission de sa pratique. Le conte est un art vivant, à la croisée du patrimoine oral, de la transmission et de la création. Par la parole, il fait naître des images, réveille l’imaginaire et parle à chacun, ici et maintenant.

Place de la Mairie (Rennes) Place de la Mairie 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Un temps de contes est proposé par Les Tisseurs de contes dans le cadre du festival Transat en Ville. Laissez-vous porter. Voyagez au fil de votre imaginaire pour savourer une pause au cœur de l’été. Transat en ville Contes

Bénédicte Bucheronne