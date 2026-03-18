Un temps pour soi art-exprim Paris

» Un temps pour soi » est associé au mois de la santé mentale de la Ville de Paris – avril 2026.

Un mois d’ateliers gratuits pour prendre le temps.

A partager sans modération.

Veillez à être bien disponible en cas d’inscription. L’ensemble du matériel est fourni.

La programmation complète :

Vendredi 10 avril – 18h30-21h – Adultes

Ciel aquarelle

Pratique de l’aquarelle autour du ciel avec l’artiste Louise Damiano

Samedi 11 avril – 14h-17h – Adultes

Météo des émotions

Théatre d’improvisation et communication non violente avec l’intervenante Tiffanie Joannier

Dimanche 12 avril – 10h30-12h – Familles

A 4 mains

Pratique de la terre en famille

(enfants jusqu’à 10 ans) autour d’un petit dejeuner avec l’artistre Samiha Driss

Samedi 18 avril- 10h-12h – Adultes

Habiter son corps

Postures, respiration et méditation avec la professeure de Yoga Pascaline Mariette.

Pas de connaissance en Yoga exigée.

Samedi 18 avril- 14h30 – 17h30 – Tout public

Broderie et textile

Broderie et textile se rencontrent.

Idéal pour s’initier à la couture et au dessin textile, cet atelier est accessible aux débutants comme aux enfants avec l’artiste Léa Guillout

Jeudi 23 avril- 19h-21h – Adultes

Carnets sensibles

Entre le carnet de croquis et le livre d’artiste, fabrication de son carnet sensible avec l’artiste Alexia Dreschmann

à l’occasion de sa résidence Dès l’aube, géo-poétique du ciel

Samedi 25 avril- 10h30-12h30 – Adultes

Cartographie des sens

Guidé.e par votre odorat et votre goût, les fleurs comestibles et aromatiques viennent stimuler votre imaginaire, pour vous laisser dessiner la carte de votre voyage intérieur

avec l’intervenante Clémence Khan

Ateliers de pratiques artistiques et sensorielles gratuits pour prendre un temps pour soi.

Du vendredi 10 avril 2026 au samedi 25 avril 2026 :

gratuit

Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 87 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-26T01:59:59+02:00

Date(s) :

art-exprim 87 rue marcadet 75018 Paris

https://www.art-exprim.com +33142621808 contact@art-exprim.com



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