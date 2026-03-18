Un temps pour soi art-exprim Paris
Un temps pour soi art-exprim Paris vendredi 10 avril 2026.
» Un temps pour soi » est associé au mois de la santé mentale de la Ville de Paris – avril 2026.
Un mois d’ateliers gratuits pour prendre le temps.
A partager sans modération.
Veillez à être bien disponible en cas d’inscription. L’ensemble du matériel est fourni.
La programmation complète :
Vendredi 10 avril – 18h30-21h – Adultes
Ciel aquarelle
Pratique de l’aquarelle autour du ciel avec l’artiste Louise Damiano
Samedi 11 avril – 14h-17h – Adultes
Météo des émotions
Théatre d’improvisation et communication non violente avec l’intervenante Tiffanie Joannier
Dimanche 12 avril – 10h30-12h – Familles
A 4 mains
Pratique de la terre en famille
(enfants jusqu’à 10 ans) autour d’un petit dejeuner avec l’artistre Samiha Driss
Samedi 18 avril- 10h-12h – Adultes
Habiter son corps
Postures, respiration et méditation avec la professeure de Yoga Pascaline Mariette.
Pas de connaissance en Yoga exigée.
Samedi 18 avril- 14h30 – 17h30 – Tout public
Broderie et textile
Broderie et textile se rencontrent.
Idéal pour s’initier à la couture et au dessin textile, cet atelier est accessible aux débutants comme aux enfants avec l’artiste Léa Guillout
Jeudi 23 avril- 19h-21h – Adultes
Carnets sensibles
Entre le carnet de croquis et le livre d’artiste, fabrication de son carnet sensible avec l’artiste Alexia Dreschmann
à l’occasion de sa résidence Dès l’aube, géo-poétique du ciel
Samedi 25 avril- 10h30-12h30 – Adultes
Cartographie des sens
Guidé.e par votre odorat et votre goût, les fleurs comestibles et aromatiques viennent stimuler votre imaginaire, pour vous laisser dessiner la carte de votre voyage intérieur
avec l’intervenante Clémence Khan
Ateliers de pratiques artistiques et sensorielles gratuits pour prendre un temps pour soi.
Du vendredi 10 avril 2026 au samedi 25 avril 2026 :
gratuit
Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 87 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-10T02:00:00+02:00
fin : 2026-04-26T01:59:59+02:00
Date(s) :
art-exprim 87 rue marcadet 75018 Paris
https://www.art-exprim.com +33142621808 contact@art-exprim.com
Afficher la carte du lieu art-exprim et trouvez le meilleur itinéraire