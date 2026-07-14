Un uniforme de zouave mis en lumière Musée de Bretagne Rennes
samedi 7 novembre 2026 · Musée de Bretagne · Rennes
Informations pratiques
Un uniforme de zouave mis en lumière Musée de Bretagne Rennes Samedi 7 novembre, 16h00 Ille-et-Vilaine
gratuit
Les étudiant·es du Master Humanités Numériques ont numérisé, grâce à l’application BavAR[t], l’uniforme de zouave d’Amand Quelain, ancien soldat breton de la Première Guerre mondiale.
Ils nous racontent comment ils ont mené l’enquête pour documenter ce costume et les grandes étapes du projet. Cette application permet également de découvrir le parcours de vie d’Amand Quelain à travers ses objets personnels (livret militaire, courriers, portrait et uniforme).
Avec **Yacine Majidate**, étudiant et **Chloé Guennou** de l’application BavAR[t].
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-07T16:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-07T17:00:00.000+01:00
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Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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