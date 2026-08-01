Un uniforme de zouave mis en lumière, Musée de Bretagne, Rennes

Informations pratiques

Un uniforme de zouave mis en lumière Samedi 7 novembre, 16h00 Musée de Bretagne Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T16:00:00+01:00 – 2026-11-07T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-07T16:00:00+01:00 – 2026-11-07T17:00:00+01:00

Ils nous racontent comment ils ont mené l’enquête pour documenter ce costume et les grandes étapes du projet. Cette application permet également de découvrir le parcours de vie d’Amand Quelain à travers ses objets personnels (livret militaire, courriers, portrait et uniforme).

Avec Yacine Majidate, étudiant et Chloé Guennou de l’application BavAR[t].

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Musée de Bretagne

Les étudiant·es du Master Humanités Numériques ont numérisé, grâce à l’application BavAR[t], l’uniforme de zouave d’Amand Quelain, ancien soldat breton de la Première Guerre mondiale.