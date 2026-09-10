Un village mérovingien à Vendeuil-Caply, Musée archéologique de l’Oise, Vendeuil-Caply

Informations pratiques

Un village mérovingien à Vendeuil-Caply 19 et 20 septembre Musée archéologique de l’Oise Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette année, le musée vous propose de découvrir la vie civile et militaire des

Mérovingiens, à l’honneur dans l’exposition Mon Précieux ! Parures et bijoux

mérovingiens.

Venez découvrir les secrets de fabrication des bijoux du Haut Moyen Âge et les nombreux savoir-faire de cette époque. De nombreux activités seront également proposées pour les enfants.

Musée archéologique de l’Oise Les Marmousets, 60120 Vendeuil-Caply, France Vendeuil-Caply 60120 Oise Hauts-de-France +33364588000 https://m-a-o.org La richesse culturelle du territoire se traduit par la richesse des collections, qui contient quelques objets “phares” d’intérêt national. Les collections permanentes présente une partie des vestiges découvert lors des fouilles archéologiques (éléments architecturaux du théâtre, figurines en terre cuite, objets du quotidien) ainsi que des objets mis au jour sur le territoire de la communauté de communes de l’Oise picarde. Parking.

Cette année, le musée vous propose de découvrir la vie civile et militaire des

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