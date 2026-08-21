Une abbaye aux couleurs locales, Abbaye de Daoulas, Daoulas

Informations pratiques

Une abbaye aux couleurs locales Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30, 16h30, 17h30 Abbaye de Daoulas Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Cercles dorés, nuance gris-vert, teinte jaune ocre, paillettes… Observez le cloître sous l’angle de la couleur de ses pierres. Vous voyagerez ainsi à travers des siècles d’histoire de l’abbaye et des relations très étroites qu’elle entretenait avec son territoire.

Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’église, BP34, 29460, Daoulas Daoulas 29460 Finistère Bretagne 02 98 25 84 39 https://www.cdp29.fr/fr/presentation-daoulas https://www.facebook.com/cheminsdupatrimoineenfinistere/;https://www.instagram.com/cheminsdupatrimoine/ Un cloître roman unique en Bretagne et sa vasque remarquable, la fontaine et l’oratoire du 16e siècle, l’abbatiale du 12e siècle : l’ensemble témoigne de la splendeur initiale du site.

Ancien monastère, régi à partir du 12e siècle par les chanoines réguliers de l’ordre de Saint-Augustin, l’Abbaye de Daoulas domine la petite ville de Daoulas, autrefois port stratégique entre le Léon et la Cornouaille. L’origine de l’abbaye remonterait, selon la légende, à l’an 510 mais les premiers documents connus, datés du 12e siècle, attestent de sa fondation en 1167 par le vicomte du Léon. Après une longue période de prospérité, les bâtiments, vendus à la Révolution, tombent dans le domaine privé, hormis l’abbatiale devenue église paroissiale.

L’Abbaye de Daoulas possède le privilège, rare, de cumuler les centres d’intérêt : on y apprécie la qualité des jardins des plantes et arbres médicinaux du monde entier qui invitent au voyage des sens et de l’esprit, la grande qualité patrimoniale du site, on y découvre la richesse de la diversité culturelle au travers d’expositions qui invitent à la découverte de l’Autre. Accès • Prendre la N165 (voie express) entre Brest et Quimper, sortie Daoulas. À 20 min de Brest et 40min de Quimper Pe rsonnes à mobilité réduite • Le parc et l’exposition sont totalement accessibles aux personnes à mobilité réduite ; des bancs mobiles sont à votre disposition dans les jardins

Une abbaye aux couleurs locales

© Mathieu Le Gall