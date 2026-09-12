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Une acquisition récente : Physique amusante de Pierre Roy, Musée d’arts de Nantes, Nantes

jeudi 10 décembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Une acquisition récente : Physique amusante de Pierre Roy, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 10 décembre 2026
Fin
jeudi 10 décembre 2026
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€

Une acquisition récente : Physique amusante de Pierre Roy Jeudi 10 décembre, 12h30 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne
Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-10T12:30:00+01:00 – 2026-12-10T13:30:00+01:00
Fin : 2026-12-10T12:30:00+01:00 – 2026-12-10T13:30:00+01:00

Par Jeanne Martinez, responsable de la collection Art moderne au Musée d’arts de Nantes
Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860903550400300 »}]
Un rendez-vous du midi au musée histoire de l’art

© Musée d’arts de Nantes

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